StrettoWeb

Il tiramisù è un dolce italiano amato in tutto il mondo, famoso per la sua cremosità e il suo piacevole contrasto dei sapori. Oggi voglio presentarvi una variante davvero speciale: il Tiramisù al pistacchio di Bronte senza glutine. Questo dessert non è solo un omaggio alla tradizione, ma anche un’interpretazione creativa che esalta uno dei prodotti tipici più pregiati della Sicilia.

Il Tiramisù al pistacchio di Bronte senza glutine è un’ ottima scelta per chi desidera un dolce goloso senza rinunciare al gusto e alla qualità. La cremosa leggerezza dello yogurt greco, l’intensità del pistacchio e il profumo del caffè si uniscono in un dessert che conquisterà tutti. Provatelo per un’occasione speciale o semplicemente per coccolarvi durante una serata estiva in famiglia. Un dolce che racconta storie di Sicilia e artigianalità, perfetto per ogni palato, anche quelli più attenti alle esigenze alimentari.

Curiosità:

Il pistacchio di Bronte è una varietà di pistacchio che cresce esclusivamente nelle terre vulcaniche dell’Etna. Questo frutto secco è conosciuto per il suo sapore intenso e dolce, oltre che per il suo colore verde brillante. La sua qualità è talmente elevata da essere certificato IGP ( Indicazione Geografica Protetta), il che ne garantisce l’originalità e la provenienza.

Utilizzare il pistacchio di Bronte in un tiramisù significa non solo rendere omaggio a questa eccellenza italiana, ma anche conferire al dolce una nota di originalità e un aroma inconfondibile.

Ingredienti:

Yogurt greco bianco 500 g.

Savoiardi senza glutine 200 g.

Crema di pistacchi di Bronte spalmabile 150 g. ( senza glutine).

Caffè espresso 3 tazzine. ( raffreddato)

Latte senza lattosio o bevanda vegetale 1 tazza.

Zucchero q.b.

Per decorare:

Farina di pistacchi di Bronte q.b.

Granella di pistacchi di Bronte q.b.

Preparazione del Tiramisù al pistacchio di Bronte:

Per prima cosa preparate il caffè, fatelo raffreddare e versatelo in una ciotola, aggiungete il latte e lo zucchero a piacere. Mettete da parte .

In un’altra ciotola montate lo yogurt greco e la crema di pistacchio di Bronte, fino a quando non sarà denso e omogeneo e amalgamate bene gli ingredienti. Mettete dentro ad una sac à poche.

Iniziate a bagnare i savoiardi nel caffè freddo, quindi disponeteli sul fondo di un piatto da portata. Coprite con uno strato di crema allo yogurt e pistacchio, facendo dei ciuffetti con la sac à poche. Aggiungere della granella pistacchio .

Fate un altro strato di biscotti, sempre inzuppando prima nel caffè e ricoprite con la restante crema allo yogurt e pistacchio. Decorate con della granella e della farina di pistacchio per una nota croccante e un ulteriore richiamo al pistacchio.

Prima di servirlo, lasciate riposare il tiramisù in frigorifero per almeno 4 ore. Se volte potete metterlo in freezer, per una versione più estiva e dal gusto di un semifreddo… et voilà il Tiramisù al pistacchio di Bronte senza glutine è pronto per essere gustato!

BUON APPETITO!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.