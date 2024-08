Terrore in Germania: attacco con coltello a passanti, morti e feriti | FOTO

StrettoWeb

Terrore in Germania, dove sono ancora in corso le ricerche, con un grande dispiegamento di forze, per fermare l’uomo che ieri sera ha accoltellato a caso dei partecipanti ad una festa per i 650 anni dalla fondazione della città di Solingen uccidendo 3 persone e ferendone altre 9. Secondo Bild, la polizia “parla di un attacco terroristico”. Alcuni testimoni avevano descritto l’accoltellatore, che ha aggredito improvvisamente alcune persone davanti a un palco, un uomo dall’aspetto arabo, ma la circostanza non è stata ancora confermata.

L’attacco – riporta Bild – è avvenuto intorno alle 21:45, Fronhof, nel centro di Solingen, dove suonavano dei gruppi dal vivo. Le vittime sarebbero una donna e due uomini originari di Solingen e Düsseldorf. L’uomo avrebbe puntato il coltello deliberatamente al collo delle sue vittime, e questo fa ritenere alla polizia – aggiunge il sito tedesco – che si tratti di un atto terroristico e non di un gesto di follia.

