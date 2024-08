Attentato con morti e feriti in Germania: arriva la rivendicazione dell’Isis, blitz in un centro rifugiati

StrettoWeb

Poco fa, il gruppo terroristico dell’Isis, ha rivendicato l’attacco a Solingen, in Germania, in una dichiarazione in cui spiega che si tratta di una “vendetta per i fratelli musulmani in Palestina e altrove”. Poco dopo i media tedeschi hanno riportato la notizia di un blitz dei reparti speciali in un centro di rifugiati di Solingen e di un presunto arresto di una persona di nazionalità siriana.

Secondo altri testimoni, citati da Bild, l’aggressore sarebbe “di aspetto arabo” e sarebbe fuggito dopo l’attacco. Secondo il quotidiano Welt am Sonntag, che cita un rapporto della polizia tedesca in cui si parla del racconto di un testimone, l’aggressore avrebbe gridato “Allah Akbar”. Ancora Bild riferisce che gli inquirenti hanno trovato il coltello dell’attacco a circa 200 metri dall’aggressione.

