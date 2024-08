Taormina, De Luca: “alcuni sciacalli speculano sull’emergenza idrica, non abbiamo rubato l’acqua a Messina”

StrettoWeb

Iniziativa in Piazza IX Aprile a Taormina, per il sindaco Cateno De Luca, sull’emergenza idrica. “Qui ci siamo impegnati al massimo per mettere fine all’emergenza idrica che si verificava puntualmente ogni anno”. “Numerosi sciacalli hanno speculato sull’acqua inventandosi che abbiamo rubato l’acqua a Messina, quando i fatti hanno dimostrato che Taormina non ha mai rubato niente con il vettoriamento”, rimarca De Luca.

“Abbiamo trovato oltre 20 litri/secondo di acqua a contrada Sifone. Da un anno lavoriamo per efficientare il sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche di Taormina ed abbiamo recuperato oltre 20 l/s di acqua con gli interventi di manutenzione alle vetuste infrastrutture dell’acquedotto cittadino”, rimarca De Luca.

“Se fossi stato io il presidente della Regione l’emergenza della crisi idrica l’avrei affrontata con un piano straordinaria e facendo approvare tutto il parco progetti per i comuni”, conclude De Luca.

