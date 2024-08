De Luca e la nuova di fonte di Taormina: “questa acqua è champagne, me la bevo senza l’ok dell’Asp”

StrettoWeb

Diretta social per Cateno De Luca, sindaco di Taormina da contrada Sifone, dove è stata trovata la nuova fonte. “Domani inizia la procedura con l’Asp Messina e poi quella per l’idoneità da parte del Genio Civile ma li anticipo tutti e la bevo subito. Per me questa acqua è champagne”, rimarca De Luca.

“Da un anno lavoriamo per efficientare il sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche di Taormina ed abbiamo recuperato oltre 20 l/s di acqua con gli interventi di manutenzione alle vetuste infrastrutture dell’acquedotto cittadino”, rimarca De Luca. Alla fine del live, brindisi di De Luca insieme al presidente di Asm, Giuseppe Campagna.

