Rifiuti a Reggio Calabria, Brunetti in commissione: “disservizi per colpa di Ecologia Oggi, ecco cosa faremo in futuro”

Si è finalmente svolta, a Palazzo San Giorgio, la seduta della Commissione Controllo e Garanzia, presieduta da Massimo Ripepi, riguardante la questione della gestione dei rifiuti a Reggio Calabria, dopo lo stop forza di ieri a causa di un disservizio. Un argomento importantissimo alla luce delle annose problematiche sulla spazzatura con difficoltà nella raccolta e con cumuli in numerose aree della città.

“Il servizio non funziona”

Presente in aula, dopo il forfait di ieri, anche il vicesindaco, Paolo Brunetti. Il delegato all’ambiente spiega: “il servizio di raccolta rifiuti non sta andando bene ed è una problematica che stiamo seguendo con particolare attenzione alla luce della formazione, in varie zone della città, di discariche più o meno ampie. Ecologia oggi ha evidenti responsabilità nei vari disservizi: probabilmente non era abituata a gestire il servizio in una città ampia come la nostra. Da sottolineare che i lavoratori sono gli stessi del passato e quindi è una questione di organizzazione dell’azienda. Stiamo, inoltre, sistematicamente contestando le varie problematiche con delle penali che superano i 200 mila euro”, rimarca Brunetti.

“Il porta a porta? Ci sono realtà dove si può mantenere mentre in altre zone faremo una raccolta mista”

“Attendiamo il piano operativo dei servizi per poter capire l’organizzazione del personale ed i mezzi. Non appena avremo chiara la situazione impianteremo telecamere, foto trappole ed i cassonetti ingegnerizzati. Il porta a porta? Ci sono realtà dove si può mantenere mentre in altre zone faremo una raccolta mista. Campagna di sensibilizzazione? Prima serve il piano operativo”, spiega Paolo Brunetti.

“Arrivare al 65% di differenziata”

“Dobbiamo arrivare al 65% di raccolta differenziata. Il principio è uno: più l’utente differenzia e meno paga. Ai cittadini sarà consegnata una scheda magnetica di riconoscimento“, sottolinea Brunetti. Alla domanda se “l’amministrazione avesse un piano B“, Brunetti ha risposto netto: “non abbiamo motivo di dubitare che Ecologia Oggi farà il suo servizio in maniera adeguata ma in caso potremmo arrivare anche alla rescissione per inadempienze”.

