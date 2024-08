Reggio Calabria: salta internet a Palazzo San Giorgio, interrotta la commissione Controllo e Garanzia ma non mancano le polemiche

StrettoWeb

E’ paradossale quanto successo a Palazzo San Giorgio nella seduta odierna della Commissione Controllo e Garanzia riguardante la questione della gestione dei rifiuti a Reggio Calabria. Un argomento importantissimo alla luce delle annose problematiche sulla spazzatura con difficoltà nella raccolta e con cumuli in numerose aree della città.

Seduta sospesa

La seduta è stata sospesa e riconvocata nei prossimi giorni, in quanto è saltato il collegamento internet nell’intero Comune di Reggio Calabria. La commissione, iniziata in ritardo, ha avuto momenti di tensione per via della mancata presenza del vicesindaco Brunetti, il quale ha comunicato l’assenza per “motivi personali” alle ore 08:35 con la riunione fissata, in prima convocazione, per le ore 08:00. Successivamente, il maxi ritardo con il quale si è collegato l’Ing. Bonocore, ha provocato le critiche del presidente Ripepi ma anche dei consiglieri Marino e Sera.

Ripepi: “i cittadini attendono risposte”

“La commissione sarà riconvocata il prima possibile. I cittadini, sulla questione rifiuti, meritano risposte e attendiamo spiegazioni da Brunetti. Sperando possa risolvere i suoi problemi personali, risulta strano la mail inviata dal vicesindaco dopo le 8:30. Inoltre, la convocazione della commissione ambiente con lo stesso ordine del giorno, nella giornata odierna, è alquanto anomalo”, rimarca il consigliere comunale e presidente della commissione controllo e garanzia, Massimo Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.