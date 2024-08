Reggio Calabria, terribile incidente in autostrada tra Catona e Gallico: ambulanze sul posto | LIVE

StrettoWeb

Grave incidente stradale questa sera poco dopo le 20:30 nell’ultimo tratto dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, proprio a Reggio città, tra Catona e Gallico nella carreggiata Sud (verso Reggio). L’incidente è stato molto grave: coinvolte almeno 6-7 automobili. Una è ribaltata sull’asfalto. Tra i mezzi coinvolti anche una moto, che è schiacciata sul guardrail. Sul posto sono giunte numerose ambulanze per soccorrere i feriti. Insieme ai soccorritori del 118 anche gli agenti di Polizia Stradale, Anas e tre carroattrezzi.

A causa dell’incidente, il traffico è totalmente in tilt: impossibile raggiungere Reggio città da Nord. E’ il terzo grave incidente di oggi sull’A2 Salerno-Reggio, dopo quelli di stamani a San Mango d’Aquino e oggi pomeriggio a Cosenza. In concomitanza con il weekend da bollino nero per l’esodo, con tre ore di coda per i traghetti dello Stretto di Messina e tanti disagi per i viaggiatori.

