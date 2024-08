Cosenza, drammatico incidente sull’A2 Salerno-Reggio: 3 ambulanze ed elisoccorso sul posto, 8km di coda | LIVE

StrettoWeb

Nuovo grave incidente stradale sull’A2 dopo quello di questa mattina: stavolta il sinistro è molto più grave, si è verificato all’altezza di Cosenza Sud, in carreggiata Nord, e ha coinvolto diverse automobili. Sul posto sono giunte tre ambulanze e l’elisoccorso per prestare le cure urgenti che necessitano i feriti. La Prefettura di Cosenza ha predisposto il piano di emergenza per le uscite obbligatorie: il traffico è paralizzato con 8 chilometri di coda in direzione Nord.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori sanitari, anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e l’Anas. Gravi le ripercussioni sul traffico proprio in uno del weekend più caotici per l’esodo estivo.

