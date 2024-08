Reggina: via Zucco, non sarà il solo. Rosa da completare, ma il tempo stringe

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Zucco. Il Club ringrazia Emanuele per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”. Così la Reggina annuncia la separazione da Zucco, uno dei punti fermi di Trocini nella scorsa stagione. Non è il primo giocatore fuori dai radar di Pergolizzi, non sarà l’ultimo. Altri, tra problemi fisici e risparmi sugli ingaggi, sono considerati in partenza, su tutti gli Over Martinez e Rosseti, ma la situazione non è affatto semplice.

Anche perché – ed è qui la gatta da pelare – andrebbero sostituiti con calciatori all’altezza, ma il mercato verso le società professionistiche chiude esattamente tra due giorni, venerdì. All’appello mancano, come minimo, un centrocampista e un attaccante. E rischiano anche di non bastare. Il campo, come sempre, sarà il giudice supremo, ma questo precampionato ha messo in luce la fragilità fisica dei due nuovi attaccanti (e non era un mistero). La piazza, fatta salva una piccola minoranza – ancora più bassa della scorsa stagione, e sarà sempre più bassa col passare del tempo, eccetto un miracolo di Pergolizzi sul campo o un “suicidio” della principale avversaria, il Siracusa – non è contenta del mercato, delle dichiarazioni (che poi non seguono i fatti), della mancanza di programmazione, di una rosa ancora incompleta a pochi giorni dalla chiusura.

