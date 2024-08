Reggina, De Felice non arriverà (ma non era fatta?). E il numero degli abbonati…

StrettoWeb

A un certo punto ci è sembrato di leggere “Vitti a De Felice o Catastu”. Praticamente era a Reggio Calabria. Anzi, per dirla alla Fantozzi (in quell’incredibile Inghilterra-Italia), c’era chi diceva che lo avessero visto anche firmare. Qualcuno ha visto la sua sagoma aggirarsi per il centro, anche nel Tempietto rinnovato. Ma evidentemente non era lui. Come i tantissimi accostati alla Reggina, come – per dirne due, i più forti – per Montalto e Bianchi, anche Francesco De Felice non arriverà in amaranto.

Il copione è sempre uguale. Un calciatore di livello viene accostato alla società, con l’obiettivo di “calmare” una piazza che pretende una rosa fortissima per ammazzare la Serie D (ad oggi non è così). Tutto questo con la gentile concessione della solita stampa asservita, pronta a giustificare qualsiasi decisione, a censurare verità scomode ma anche ad attaccare chi quelle verità non le censura. E la gente ancora ci crede (ma sono sempre meno). Accostano Montalto, accostano Bianchi, accostano Di Carmine, accostano Kragl. Chi ha capito “la suonata”, o chi l’aveva già capita un anno fa, non abbocca. Se un giocatore di qualità viene accostato alla Reggina – e per importante intendiamo un calciatore in piena maturità, di Serie C o D a vincere, che l’ha già vinta e che percepisce un ingaggio importante – ecco, in riva allo Stretto non verrà. A meno che non sia di Reggio, non abiti a Reggio, non abbia giocato alla Reggina in passato e non abbia più nulla da chiedere, vedi Barillà o Ragusa.

StrettoWeb non ha mai fatto il nome di De Felice. Così come non ha mai fatto quelli di Montalto, Bianchi, Di Carmine, Kragl e tanti altri. Perché al “giochetto” non ci sta. E quindi, come gli altri, magicamente anche De Felice non si accaserà alla Reggina. Ma guardate un po’. E infatti era un attaccante dai numeri importanti in Serie D. E’ andato al Sestri Levante. Lo ha confermato il suo agente: “è stato un mese complicato per il ragazzo, si è verificato un continuo cambio di eventi che non dipendevano dalla nostra volontà, sono affascinato dalla possibilità che Francesco possa misurarsi nel Girone B, dove sono certo farà benissimo. Ringrazio il Presidente Risaliti, ed i suoi stretti collaboratori, per la serietà e la professionalità dimostrata”, si legge su TMW.

Campagna abbonamenti: le tessere sottoscritte

Capitolo abbonamenti. Le tessere sottoscritte sono 2.111. Lo comunica la società, che ringrazia gli abbonati. Si tratta di circa un migliaio in meno rispetto al numero della scorsa stagione, comunque già basso. Il club spera che i risultati del campo aumentino il dato degli spettatori. Perché ad oggi, alla vigilia dell’inizio, il disinteresse della piazza è lampante. La tifoseria chiede un attaccante e un centrocampista, a poco più di due giorni dalla chiusura del mercato, ma la dirigenza si ritrova con diversi esuberi da far fuori e con una rosa che – nel suo complesso – è inferiore almeno al Siracusa. Tocca il miracolo a Pergolizzi – così come l’anno scorso a Trocini – ma l’ex allenatore del Campobasso ha già parlato chiaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.