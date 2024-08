Reggina? No, Messina! L’incredibile errore del Televideo e la battuta esilarante di Alfredo Auspici

StrettoWeb

Incredibile errore del Televideo, che nel pubblicare i calendari del girone I di Serie D ha inserito letteralmente il Messina al posto della Reggina. Secondo la piattaforma tv di Rai, dunque, la prima giornata sarà Igea Virtus-Messina e non Igea Virtus-Reggina. L’errore non è passato inosservato ad Alfredo Auspici, che sui social ha scattato un selfie con l’immagine, indicando l’errore.

“Scusàti pruvissuri… ma quandu ccattàstu u marchiu… u nomi…. siti sicuru chi vi ressiru chiddhu giustu?”, la domanda posta scherzosamente a Ballarino. Ricordiamo che se la situazione della Reggina è quella che conosciamo, con la Serie D per il secondo anno di fila dopo il terremoto della scorsa estate, al Messina non va molto meglio, considerando i “giochetti” sulla cessione delle scorse settimane, un mercato “risicato”, l’esordio di stasera a Crotone in Coppa Italia senza mister Modica e molto altro…

