Messina, Sciotto: “ho fatto errori, sospendete la protesta”. Ma per i tifosi è “vittimismo”

Ennesima estate calda per la Messina calcistica, ennesimo teatrino di Sciotto ed ennesimo dietrofront, anche se per tanti tifosi quello del Presidente è solo atteggiamento vittimistico. Come sempre tramite Facebook, ormai diventato l’unico mezzo ufficiale pubblico della società, l’imprenditore fa un appello alla piazza.

Sciotto in pratica invita la tifoseria a sospendere ogni forma di protesta “nell’interesse esclusivo della squadra” e manifesta la disponibilità ad incontrare i rappresentati dei club alla presenza del sindaco Federico Basile. “Sono consapevole di avere commesso degli errori, sempre in buona fede e per il troppo amore per il nostro amato Messina; comprendo lo stato d’animo della tifoseria e sono sinceramente dispiaciuto per la situazione di conflittualità che si è creata”.

“Ritengo, però, che in questo momento sia necessario ed opportuno lavorare tutti insieme per il bene della squadra che sta dando il massimo per regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Proprio per tale motivo, manifesto la disponibilità a sedermi intorno a un tavolo con una delegazione dei club organizzati alla presenza del sindaco Federico Basile, garante di tutti i messinesi, per un confronto costruttivo.

Pertanto, nell’interesse della squadra, lancio un appello a tutti i club di sospendere ogni forma di protesta per fare preparare al meglio i ragazzi in vista della trasferta di Cerignola”.

Stadio “Franco Scoglio” vuoto, tifosi sempre arrabbiati

L’appello arriva a due giorni dall’esordio ufficiale, in casa, in uno stadio “Franco Scoglio” più vuoto che mai. Gli ultrà, che ormai ne hanno sopportate di ogni, e che si sono dimostrati più coerenti rispetto ad altre piazze anche vicine, hanno disertato l’impianto, così come avevano preannunciato. Per il club, dunque, pochissimi incassi e seguito altrettanto inesistente. Da qui la richiesta di Sciotto, che però questa volta della trattativa non parla, né mostra particolari passi avanti.

E infatti tanti tifosi continuano a non credere alle sue parole. I commenti come sempre ci sono, sono tanti e anche abbastanza duri. Prima che vengano nuovamente eliminati, impedendo agli stessi di commentare, è possibile leggerne alcuni che interpretano questa sua nota come un atteggiamento “vittimista”, con riferimenti alla volontà di “recuperare qualche abbonamento”. C’è chi invece ipotizza la trattativa saltata col fondo, mentre solo qualcuno – ma sono pochissimi – prova a tendere la mano all’appello.

