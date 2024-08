Messina, Nello Pergolizzi tende la mano a Sciotto: “società e tifosi trovino un punto di incontro”

StrettoWeb

“In occasione dell’avvio del campionato nazionale di calcio di serie C, desidero esprimere il mio più sincero sostegno alla squadra dell’A.C.R. Messina per la stagione calcistica 2024/25. In qualità di Presidente del Consiglio comunale di Messina, con grande orgoglio e senso di responsabilità mi rivolgo a tutti gli appassionati di calcio e fedeli sostenitori della nostra amata squadra”. Comincia così la nota di Nello Pergolizzi, Presidente del Consiglio Comunale di Messina, il quale tende la mano a Sciotto. Questa mattina il Patron dell’ACR ha chiesto agli ultrà un incontro per tornare a riempire i gradoni dello stadio, più vuoto che mai in occasione del match contro il Potenza di domenica sera.

“Indipendentemente da possibili evoluzioni nella gestione societaria e di iniziative che saranno prese per risolvere eventuali pendenze economiche, la passione e l’amore per i colori giallorossi rimangono profondamente radicati nel cuore di tutti i tifosi. Questo nuovo campionato rappresenta un’ulteriore occasione per dimostrare il nostro sostegno e il legame indissolubile che unisce la città di Messina alla sua squadra”, aggiunge Pergolizzi.

“Sottoscriverò l’abbonamento”

“Sono certo che, grazie al lavoro e all’impegno di tutti – dalla proprietà, allo staff tecnico, ai giocatori, fino all’ultimo dei tifosi – riusciremo a vivere una stagione ricca di soddisfazioni, a prescindere da chi sarà alla guida della società. È per questa ragione che, pur nella diversità di opinioni, è fondamentale che società e tifoseria trovino un punto d’incontro, contribuendo concretamente alla crescita e al futuro della principale squadra cittadina. Solo così potremo portare in alto i colori della nostra Città”.

“Con grande piacere, annuncio che provvederò a sottoscrivere il mio abbonamento per la stagione 2024-2025, un gesto con il quale voglio ribadire il mio impegno in qualità di amministratore e il mio supporto incondizionato alla squadra, nella convinzione che soltanto uniti è possibile raggiungere grandi traguardi. Auspico infine che nei prossimi giorni, nell’interesse esclusivo della squadra, ognuno faccia la propria parte per riempire il nostro stadio con entusiasmo, passione e colori per sostenere i nostri giocatori in ogni partita, condividendo insieme le gioie e le emozioni che solo il calcio sa regalare. Vi auguro un buon inizio di campionato. Forza Messina!”, conclude.

