Messina-Potenza e il “giallo” biglietti manuali numerati: “mancava la corrente”

Come prevedibile, ieri lo stadio “Franco Scoglio” non pullulava di tifosi. A Messina-Potenza, prima giornata di campionato terminata 2-2 – per via della rete ospite al 96′ – hanno assistito in pochi intimi. Chi ci è andato, però, lo ha fatto attraverso la ricevuta di biglietti manuali numerati al posto di quelli regolari.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi, già abbastanza scettici e arrabbiati per via dei fatti di questa estate, e che ha costretto il club a precisare attraverso una breve nota sui social. “A seguito della temporanea mancanza di corrente elettrica al botteghino del Palarescifina, per garantire l’ordine pubblico, è stata necessaria l’emissione di biglietti manuali. Desideriamo precisare che tutti i biglietti sono stati regolarmente registrati e sono presenti nel C1 (report gara)”.

Così come accaduto di recente, e sempre più spesso nelle ultime settimane, la società ha impedito ai followers di commentare. Nei minuti successivi al post, infatti, cominciavano ad essere tanti i messaggi non proprio teneri verso una proprietà che nessuno vuole più. E così è scattata l’opzione che non permette di commentare.

