Messina beffato al 96′ in uno stadio più vuoto del solito: 2-2 contro il Potenza

Cinque minuti. Erano bastati cinque minuti, al 20enne Gennaro Anatriello, all’esordio tra i Prof e col Messina, per regolare da solo il Potenza e regalare i tre punti ai peloritani alla prima della stagione. Ma “partita finisce quando arbitro fischia” e così i peloritani raccolgono un pari beffa, agguantati al 96′. Nonostante un ambiente deluso e arrabbiato, nonostante la preparazione iniziata in ritardo, nonostante una marea di giovanotti arrivati nelle ultime settimane, e una rosa ancora incompleta, tuttavia, mister Modica riesce a ottenere tanto.

Bravo il mister a isolare la squadra dal contesto esterno, con le scuse del Presidente Sciotto che ai tifosi non bastano più, al punto che gli ultrà hanno disertato lo stadio. Uno stadio, praticamente, più vuoto del solito. La partita. Potenza che alla mezz’ora passa con Caturano, chiudendo avanti il primo tempo. Nella ripresa, però, sale in cattedra il giovanotto campano scuola Bologna: lui, in cinque minuti, tra 50′ e 55′, ne fa due e la ribalta. Nel finale succede di tutto: al 95′ rosso a Manetta e un minuto dopo pari di Varrengia.

Risultati Serie C

Sorrento-Catania 0-0

Giugliano-Taranto 1-0

Juventus U23-Audace Cerignola 3-4

Latina-Casertana 1-1

Picerno-Avellino 4-1

Messina-Potenza 2-2

Turris-Monopoli 0-2

