E’ il caos sul viale della Libertà a Messina a causa dell’inizio della seconda settimana di controesodo. La strada che porta ai traghetti privati è stracolma di turisti che hanno deciso di visitare la Sicilia in auto e sono costretti a prendere i traghetti per arrivare in Calabria per immettersi sull’A2.

Insomma, il solito problema di tutte le estati che ciclicamente si ripete in molti giorni dell’anno creando disagi ed incazzature varie, in attesa della costruzione del Ponte sullo Stretto.

