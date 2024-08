Ponte sullo Stretto, le code agli imbarchi e i cittadini incazzati con Schlein: le conferme di Salvini

StrettoWeb

“La migliore risposta a Elly Schlein e ai “No Ponte” l’hanno data cittadini, lavoratori e turisti rimasti bloccati fino a quattro ore questa estate in attesa di attraversare lo Stretto. Sono loro a dirci: ‘e fatecelo sto Ponte, vogliamo il Ponte, abbiamo diritto ad attraversare quei 3 km di uno Stretto straordinario tra Sicilia e Calabria non in 4 ore ma in 4 minuti’. Avanti con l’approvazione finale del progetto per portare più sviluppo, più lavoro e più crescita ad una terra straordinaria”.

Matteo Salvini si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa a qualche mese di distanza da quel filmato pubblicato da Elly Schlein. Un video fuorviante, con “non verità”, pieno zeppo di fake, enfatizzato dai soliti slogan utili soltanto a chi il Ponte già non lo vuole per motivi strettamente ideologici. Chi lo Stretto lo attraversa sa bene che non ci vogliono 20 minuti, come affermato dal segretario del PD, ma molti di più, considerando le code agli imbarchi e i tempi di attesa, che si dilatano ancor di più in questo periodo.

E infatti sono tanti i video, virali, di chi in questo mese di agosto in Sicilia ci è andato o ci è uscito. File interminabili, di ore, anche due, tre, quattro. Nessuno, tra coloro che attendevano stanchi e arrabbiati, ha dimenticato le parole di Elly Schlein. Sono tutti incazzati con lei, per quella frase, per quel video, per quella bufala. E oggi il Ministro dei Trasporti le risponde, attraverso le testimonianze di cittadini, lavoratori e turisti, annunciando (anzi confermando) i lavori del futuro prossimo.

