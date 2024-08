I bomboloni senza glutine e lievitazione alla crema di nocciole

StrettoWeb

I bomboloni sono una vera e propria delizia della tradizione dolciaria, ma chi deve seguire una dieta senza glutine può pensare che questi soffici dolcetti siano un sogno irraggiungibile. Fortunatamente, con la giusta ricetta, è possibile gustare dei deliziosi bomboloni senza glutine alla crema di nocciole, preparati senza lievitazione grazie all’utilizzo del lievito istantaneo.

I bomboloni senza glutine alla crema di nocciole sono una dolce coccola che può essere gustata da tutti, senza compromessi sul gusto e sulla texture. Perfetti per una merenda o come dessert per sorprendere amici e familiari, questi bomboloni porteranno un sorriso sul volto di chiunque li assaggi. Non resta che mettersi all’opera e deliziare il palato con questa prelibatezza.

Scopriamo insieme come realizzarli!

Perché utilizzare il lievito istantaneo?

La scelta del lievito istantaneo è fondamentale in questa ricetta, poiché permette di ottenere bomboloni soffici e leggeri senza passare per il lungo processo di lievitazione. Questo metodo è ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Il lievito istantaneo agisce rapidamente, rendendo i bomboloni veloci e pratici.

Ingredienti:

200/ 250 g di farina senza glutine mix per pane.

50 g di zucchero

125 g di yogurt bianco

1 uovo

20 g di olio di semi di girasole

1/2 bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

Per la farcia:

Crema di nocciole q.b. ( senza glutine).

Per la frittura:

Olio di semi q.b.

Inoltre :

Zucchero semolato q.b.

Preparazione dei bomboloni:

In una ciotola ampia, sbattete l’uovo insieme allo zucchero e alla vanillina. Una volta che il composto è omogeneo, aggiungete lo yogurt bianco e l’olio di semi. Infine aggiungi il lievito. Mescolate bene gli ingredienti per assicurarvi che il lievito sia distribuito uniformemente.

Aggiungete un cucchiaio di farina alla volta, mescolando fino ad ottenere un impasto morbido.

Lavorate adesso con le mani e realizzate un panetto elastico.

Se l’impasto dovesse essere troppo appiccicoso aggiungete dei cucchiai di farina. Questo dipende dalla grandezza dell’uovo, dalla cremosità dello yogurt o dal mix per pane che utilizzate.

Infarinate con la stessa farina dei bomboloni, il piano da lavoro e con l’aiuto di un mattarello stendete il panetto non troppo sottile, circa 1 cm.

Con un coppapasta o un bicchiere dal bordo rotondo ricaviamo i bomboloni.

In una padella antiaderente, scaldate dell’olio fino a quando non raggiunge il giusto calore.

Friggere i bomboloni pochi alla volta, fino a doratura, girandoli delicatamente. Scolateli su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Quando ancora i bomboloni sono caldi, passateli nello zucchero semolato.

Praticate un piccolo foro al centro di ciascun bombolone e riempiteli con la crema di nocciole, utilizzando una sac à poche per un risultato preciso.

Sistemate tutti i soffici dolcetti su un vassoio da portata… et voilà i bomboloni senza glutine alla crema di nocciole sono pronti per essere serviti.

Buon appetito!

Consiglio:

Servite i bomboloni caldi o a temperatura ambiente.

