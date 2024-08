Aeroporto di Reggio Calabria, da oggi cambia tutto: stretta per le auto in sosta e transito, divieti per tutelare l’efficienza dello scalo | DETTAGLI

StrettoWeb

L’aeroporto di Reggio Calabria è notoriamente interessato da un intenso traffico veicolare urbano non pertinente con la finalità di fruizione dei servizi aeroportuali, pertanto si è reso necessario adottare provvedimenti che limitino la congestione della strada interna al sedime aeroportuale, e dunque ridurre i transiti a coloro i quali siano privi di un valido motivo, ciò anche in considerazione del crescente numero di passeggeri destinato ad un ulteriore atteso aumento.

A tale scopo, dalle ore 00:01 del 01 agosto 2024 per migliorare le condizioni di accessibilità all’aeroporto, garantendo la sicurezza dell’utenza e l’ordinato flusso veicolare, anche in ragione del fenomeno sempre più diffuso di soste e parcheggi in aree vietate, è stato definito, lungo la viabilità esterna del sedime aeroportuale, un Regolamento specifico che disciplina il transito e la fermata per un tempo di permanenza limitato.

Il regolamento prevede che tutti i veicoli a motore soggetti al Codice della Strada e alla Legge 33/2012 debbano percorrere le vie interne al sedime aeroportuale aperte al pubblico transito in un tempo massimo di 10 (dieci) minuti continuativi.

La viabilità esterna del sedime aeroportuale è monitorata da un sistema di controllo automatizzato degli accessi attraverso telecamere che rilevano, mediante una lettura delle targhe, i passaggi e l’orario di transito dei veicoli in entrata ed uscita, effettuando un calcolo della durata del transito e, più precisamente, della sosta tra l’ingresso e l’uscita dal sedime aeroportuale.

Dal momento dell’accesso in aeroporto, chi accompagna un passeggero in partenza oppure aspetta un passeggero in arrivo, o chiunque ne abbia necessità e nel rispetto della segnaletica stradale, ha a disposizione un tempo massimo consentito di 10 (dieci) minuti per fermarsi in uno degli stalli liberi disponibili lungo la viabilità o per raggiungere le aree di parcheggio all’interno delle quali saranno consentiti 20 (venti) minuti di gratuità. Per ulteriori approfondimenti e informazioni, si invitano gli utenti a consultare il sito ufficiale www.sacal.it

