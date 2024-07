Turismo a Reggio Calabria, l’idea dalle “potenzialità enormi”: diventare “Ambasciatori della Città”

StrettoWeb

“Sono convinto che l’arma più potente che possediamo per cambiare veramente le cose siamo noi stessi. È da un paio di giorni che mi frulla un’idea nella testa. L’embrione di un’idea in effetti che a mio parere, però, ha potenzialità enormi. Qualcosa da collegare a ReggioCalabriaGuide.it ma ancora devo capire come, anche se un paio di soluzioni le ho già. L’idea è coinvolgere chiunque si voglia impegnare a divenire ‘Ambasciatore di Reggio Calabria‘. Creare una community di persone, di ‘ambasciatori’, appunto, che si voglia spendere per condividere quanto di bello il nostro territorio ha da offrire”. Ad affermarlo, sui social, è Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti.

Dopo il lancio di ReggioCalabriaGuide.it, per aiutare il turista a muoversi in città attraverso i mezzi tecnologici e la rete, Aloisio si sta sbattendo per trovare altre soluzioni possibili affinché sia il mondo dei commercianti a proporre e a muoversi, considerando la ormai consueta inconsistenza e lentezza della macchina comunale nell’organizzare l’estate e accogliere i turisti.

“Realizzare una rete dal basso, coordinata e sinergica, che possa essere protagonista di una narrazione condivisa di Reggio, della sua storia, dei suoi luoghi, delle sue tradizioni avendo disponibile uno strumento come la web app ma non solo. Qualcosa, quindi, che esca fuori dalla logica dei ‘circoli intellettuali’ troppo spesso autoreferenziali, e cresca tra la gente e con la gente. Questa è l’idea. Chiedo a voi cosa ne pensate, se avete suggerimenti di come possiamo, insieme, strutturarla e arricchirla, e se siete interessati a essere coinvolti”, spiega ancora Aloisio.

