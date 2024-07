Reggio Calabria: viaggio in Via Marina il sabato sera, tra chioschi chiusi e una città che aspetta ancora l’estate | FOTO

StrettoWeb

6 luglio 2024, sabato sera. Lungomare Reggio Calabria. Non ancora “notte piena”, non ancora il movimento “totale” della movida, però… Però quei chioschi ancora chiusi sono un colpo al cuore. Per tutti. Per i cittadini, giovani soprattutto, ma anche per i turisti, novità quest’anno nella città dello Stretto. Un peccato. Un gran peccato. Il viaggio di StrettoWeb di ieri sera racconta di una tranquillità eccessiva. Qualche ora dopo la Via Marina bassa si sarebbe ravvivata di più, ma non basta. E tra qualche settimana, forse, con qualche fuorisede in più, la situazione sarà diversa. Ma non basta ancora. Poco, troppo poco, per una città di mare che – con il turismo – dovrebbe “mangiarsi” tutti già in questo periodo, estate piena.

Eppure, le solite, quelle che abbiamo raccontato in queste settimane. La programmazione estiva ancora non esiste (come se fossimo ancora a febbraio), mentre le varie Catania e Messina, ma anche Crotone, Roccella, Palmi, fanno scuola. I chioschi, gli anni scorsi già aperti da tempo, sono ancora fermi, tranne uno. Tutti gli altri aspettavano il bando. In ritardo, anche quello. Solo qualche giorno fa sono stati assegnati agli imprenditori (saranno operativi tutto l’anno), ma l’apertura non è imminente, tra lavori da effettuare e probabili ricorsi di chi ha perso la gara. E tutto questo significa solo una cosa: le immagini a corredo dell’articolo.

Pur considerando la presenza dei Lidi, e di un solo chiosco, vedere gli altri chiusi, al buio, degradati, non fa bene. A nessuno. Eppure, la lezione non è stata imparata, dopo anni di declino e gli stessi errori già commessi a Natale e Carnevale. Reggio Calabria attende ancora il programma degli eventi estivi, nonché di conoscere gli artisti che si esibiranno in città. Ma attende anche di capire quando la Via Marina bassa sarà piena di giovani e turisti, piena di musica e voglia di vita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.