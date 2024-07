Il Siracusa chiama, la Nissa risponde: ecco un colpo da… “Bollino” rosso

StrettoWeb

Le siciliane fanno la spesa da un’altra siciliana: il Trapani che la scorsa stagione ha ammazzato il campionato. Il Siracusa chiama, annunciando Convitto, e la Nissa risponde, ufficializzando Mauro Bollino. Anche la società di Caltanissetta continua a fare la voce grossa sul mercato, dimostrando quelle che sono le sue intenzioni, al netto di quanto sta facendo il Siracusa, ad oggi la Regina del mercato.

Il comunicato

“E’ vero, oggi per il caldo è una giornata da bollino rosso a Caltanissetta… Ma, c’è anche da dire che è la giornata di Bollino in giallorosso! Sì perché la Nissa, grazie al grande lavoro dell’infaticabile direttore sportivo Ernesto Russello e del presidentissimo Luca Giovannone, mette a segno un super colpo di mercato, battendo la concorrenza di altre agguerrite società. Siamo, dunque, lieti di annunciare che Mauro Bollino, esterno destro d’attacco, classe 1994, di Palermo, è un nuovo calciatore della NISSA F.C.!”, si legge nella nota del club.

“Esperienza, dinamismo e tanta qualità, sono le caratteristiche di un calciatore eclettico, la scorsa stagione nelle file del Trapani, squadra protagonista del campionato di Serie D. Mauro, dopo essere stato contattato dal direttore sportivo Ernesto Russello, non ha avuto esitazione ad accettare la proposta della Nissa, nonostante, come dicevamo, la concorrenza di altre squadre di Serie D, a dimostrazione dell’alta credibilità di cui gode la società biancoscudata ormai in tutta Italia”.

“La carriera di Mauro Bollino comincia nelle giovanili del Palermo, prima con i Giovanissimi e poi con la Under 19, quindi il trasferimento a Pisa. Seguono esperienze professionali importanti con Foggia, Taranto, Paganese, Sicula Leonzio, Andria, ACR Messina, Bari, Cerignola, Lamezia, Casertana e nella stagione 2023-2024, la vittoriosa cavalcata con il Trapani. Un altro giocatore esperto, dunque, pronto ad affrontare con impegno e professionalità il difficile campionato di Serie D con la squadra biancoscudata. Benvenuto Mauro nella nostra grande famiglia! Forza Nissa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.