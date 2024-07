Serie D: il Siracusa piazza un altro colpo pazzesco, ma non vuole fermarsi e ha nel mirino l’ennesimo big

StrettoWeb

Longo, Baldan, Candiano, le conferme di Alma e Maggio e ora Convitto. Il Siracusa mette a segno un altro colpo pazzesco per la fase offensiva e, senza esagerare, si può tranquillamente affermare che questo attacco è forse anche più forte di quello del Trapani dello scorso anno. Ad oggi, e perlomeno con lo sguardo a quel reparto, la squadra aretusea è da considerare la favorita assoluta alla vittoria per quanto riguarda il girone I di Serie D. Sensazioni, ovviamente, da confermare sul campo.

“Benvenuto Convitto! Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Roberto Convitto. Attaccante classe ’96, nella passata stagione Convitto è stato protagonista nel girone I di Serie D, mettendo a segno 16 gol con le maglie di Vibonese, con cui ha iniziato l’annata, e Trapani, club con il quale ha vinto il campionato. In carriera ha giocato in Serie C con la Lucchese e in D ha vestito le maglie di Arezzo, Pianese, Sanremese, Licata e Marsala”. Così in una nota il Siracusa.

La società, come detto, non ha intenzione di fermarsi e guarda ancora con particolare interesse al reparto offensivo. E’ stato messo nel mirino, infatti, anche il forte Marco Palermo, nelle ultime stagioni a Catania e Trapani, con cui ha centrato altrettante promozioni. Intanto, a parte lui, l’attacco del Siracusa può contare su quattro calciatori che nella scorsa stagione non sono scesi sotto i 15 gol a testa, che conoscono la categoria e il girone, che l’hanno vinto più volte, che – a parte Maggio – non sono né troppo giovani e né eccessivamente grandi. Insomma, in questo caso sì, veri e propri lussi…

