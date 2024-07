Reggio Calabria, nessun concerto di Ron: “altro déjà vu al quale la città ed i suoi abitanti sono costretti ad assistere”

StrettoWeb

“Si apprende di un altro brillante progetto della Ditta Falcomatà & Co.: la non esistenza di un concerto, nonostante un bando comunale, nello specifico di Reggio Calabria. Nello specifico si tratta un altro déjà vu al quale la Città ed i suoi abitanti sono costretti ad assistere“, è quanto scrive in una nota Sinistra Popolare Reggio Calabria. “Questo stato di cose è supportato dall’agente del noto cantautore italiano Ron che smentiste in modo netto ed inequivocabile il Comune di Reggio Calabria a riguardo il fantomatico concerto che si sarebbe dovuto svolgere in Piazza del Popolo di Reggio in data 1° agosto nel contesto dell’Estate Reggina con il Patrocinio di Comune e Città Metropolitana”, rimarca la nota.

“Cosa dire? Che tristezza? Sarebbe sufficiente? Riportiamo – a conclusione di questa nota -, una parte, crediamo molto significativa, facente parte del testo de “I Ragazzi Italiani” di Ro, tratta dall’album omonimo, crediamo che qualcuno si riconosca: “ma non l’hai visto ancora bene cosa vuol dire con in mano pochi anni sapere giá come andrá a finire confusione tra le vene vivere o quasi in un mondo che non ti appartiene”, conclude la nota.

