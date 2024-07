Reggio Calabria, l’agente di Ron smentisce il Comune: “nessun concerto dell’artista nell’Estate Reggina, stupore per bando comunale su evento inesistente”

StrettoWeb

“In qualità di esclusivista per la Calabria e per conto della International Music and Arts, produzione dei concerti dell’artista Ron, avendo appreso della pubblicità di un suo live in Piazza del Popolo di Reggio in data 1 agosto, mi vedo costretto a comunicare che tale evento non esiste, in quanto mai trattato con alcuno. Ci sorprende, altresì, che un concerto mai programmato sia stato oggetto di aggiudicazione di un bando comunale. L’unica eventuale data di Ron a Reggio è inclusa in altro festival del sottoscritto in fase di definizione. Dopo i concerti di Praia a Mare, San Giovanni in Fiore e Lamezia Terme, Ron sarà il 5 agosto ad Isola Capo Rizzuto ed il 15 agosto a Montalto Uffugo. A Reggio, confermo i concerti di Irama del 3 agosto e di Gabry Ponte del 9 agosto in Piazza Castello, unici in Calabria, organizzati dalla mia società con il Patrocinio di Comune e Città Metropolitana nell’ambito del mio festival Fatti di Musica, inclusi nell’Estate Reggina”. E’ quanto afferma in una nota Ruggero Pegna.

