Reggio Calabria, Consiglio Comunale caldo. Pazzano: “situazione grave”. E la Lega lascia l’Aula

Consiglio Comunale di Reggio Calabria caldo, quello di oggi – lunedì 15 luglio 2024 – ma era prevedibile. Argomento dei preliminari l’inchiesta Ducale e lo spettro commissione d’accesso ed eventuale scioglimento. La Lega ha lasciato l’Aula, mentre Forza Italia non è presente. Per Pazzano la situazione “è grave e ci sono due modi” per mettere fine a tutto questo: “o le dimissioni del Sindaco o quelle di 17 Consiglieri contemporaneamente. L’assist di Minicuci ha ricompattato la maggioranza”, ha aggiunto Pazzano prima di essere interrotto dal Presidente del Consiglio Marra, che più volte gli ha chiesto di terminare l’intervento, anche con minacce: “chiedo l’intervento della Polizia Locale”, se non chiude.

Minicuci: “ecco perché dobbiamo dimetterci”

Successivamente è intervenuto Minicuci. Voce bassa, quasi sconsolata: “io vi leggo la lettera del mio gruppo e poi lo stesso abbandonerà l’aula – ha detto – Io sono convintissimo, per la mia esperienza politica, che la commissione d’indagine verrà a Reggio Calabria. Ringrazio Pazzano per la disponibilità a mettere fine a questa legislatura. Questa situazione richiede l’azzeramento totale del Consiglio Comunale. Anche un solo voto rubato significa fallimento”.

“La decisione delle dimissioni è in realtà un atto di coraggio e lungimiranza e vorrei invitare tutti i colleghi a riflettere sull’importanza di questo gesto. Dimettersi non significa perdere, ma è un modo di dimostrare ai cittadini che siamo pronti a mettere davanti il bene comune a quello di partito. Invito tutti a dimettersi per nuove elezioni nella prossima Primavera. Solo così potremo restituire dignità e fiducia alla nostra città”, ha concluso Minicuci che poi – come anticipato – ha lasciato il Consiglio Comunale insieme a tutto il suo gruppo, quello della Lega reggina.

Barreca: “non mi dimetterò”

Dall’opposizione alla maggioranza, con l’intervento del Consigliere Barreca: “ringrazio Sera che si è dimesso da capogruppo. Questa amministrazione non è collusa, lo ha già dimostrato. Io non mi dimetterò e non lo faranno i miei colleghi. Perché ci dovremmo dimettere? Per mandare a casa chi è stato legittimamente eletto? Non le avrete mai”, ha detto, tornando ad elogiare ciò che ha fatto l’attuale legislatura, tra lavori pubblici, debiti rientrati e società partecipate.

Ripepi: “ipocriti!”

La parola torna poi alla minoranza, e cioè a Massimo Ripepi: “lo sapete che sono garantista, ma in alcuni momenti – caro Sindaco – una persona può anche riflettere e staccare la spina. Si tratta di interesse altamente pubblico rispetto a quello privato. Su questa linea io non ho condiviso le dimissioni di Peppe Sera. Questo perché uno o non si dimette da nulla o si dimette da tutto. Perché puoi non fare il capogruppo del PD ma puoi fare il Consigliere e il Presidente di Commissione. Peppe Marino era giustizialista, attaccava Castorina, ma ora non dice una parola. Siete ipocriti e vi vendete per un piatto di lenticchie. Questa città non siete un morto che cammina, ma siamo un morto di cammina. A Reggio Calabria non viene nessuno a investire, non vogliono, perché hanno timore di trovare una città fantasma“.

Marino su Sera, Ripepi e… Scopelliti

Giuseppe Marino ha voluto prendere la parola innanzitutto per respingere le accuse di Ripepi. “Sera ancora non ha ricevuto alcun atto di indagine, lo ha scoperto dai giornali”. E poi, parlando di pesi e misure, ha fatto riferimento alla vicenda Scopelliti. “C’è una persona condannata in tre gradi di giudizio, scontati dignitosamente, che ora è tornata a fare il cittadino libero”. Anche Marino, così come Barreca, ripercorre quanto fatto da queste Amministrazioni: “sembra quasi che in questi 10 anni non sia stato fatto nulla”.

“Le ultime vicende hanno unito la maggioranza e diviso la maggioranza, visto che la Lega ha lasciato l’Aula e Forza Italia non c’è. Il Centro Destra non esiste più. Dimissioni? Si formulano, non si dicono”, ha aggiunto Marino.

Castorina attacca il Centro Destra

E se per Demetrio Marino si sta facendo solo confusione, perché “noi litighiamo e fuori ci sono problemi su acqua, rifiuti e non solo”, Castorina attacca il Centro Destra: “la Lega chiede le dimissioni eppure c’è un suo indagato”. Così come Marino, anche Castorina torna al passato, alle famosissime precedenti amministrazioni: “non può fare la questione morale chi è stato condannato a tre gradi di giudizio”, il riferimento a Scopelliti. Poi va nello specifico su Minicuci: “le sue dimissioni? Giuste e pertinenti, si può dimettere. Ha diviso la minoranza, la sua linea politica è stata disastrosa”.

