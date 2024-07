Reggio Calabria: cambio di gestione del servizio di ristorazione al Gom, esce di scena l’azienda scelta dalla Reggina per il Sant’Agata

StrettoWeb

L’azienda scelta dalla Reggina per la mensa del Sant’Agata esce di scena al GOM. Dopo un lungo iter giudiziario, è la società Scamar il nuovo aggiudicatario del servizio di preparazione dei pasti per i ricoverati in ospedale. L’appalto era stato aggiudicato alla società “Ep-Le Palme Ristorazione” (quella scelta da Ballarino) che aveva offerto 3,5 milioni di euro per il servizio ma Scamar aveva deciso di contestare la decisione della commissione con una denuncia in Tribunale. Il Tar ha annullato la decisione del GOM con il suggello finale del Consiglio di Stato.

Ricordiamo che il club di Nino Ballarino ha deciso nei giorni scorsi di licenziare tutto lo storico staff interno del servizio mensa presso il Centro Sportivo Sant’Agata, per sostituirlo con l’azienda che gestiva i pasti dell’Ospedale.

