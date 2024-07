Polistena, Pisano contro Racobaldo: “fa una figuraccia dopo l’altra”

StrettoWeb

“La replica dell’assessore Racobaldo, sulla sua incompatibilita’ da noi denunciata per la vicenda della casa in parte abusiva, dimostra che lo stesso non ha alcuna connotazione politica esponendosi ad una figuraccia dopo l’altra. Ha affermato cose importanti e lo ringraziamo in quanto fa capire ai cittadini che siamo su livelli diversi. Polistena Futura svolge il suo ruolo politico nell’interesse unico dei cittadini mentre l’assessore Racobaldo si barcamena in difese boomerang per salvare la faccia”, è quanto afferma il capogruppo di Polistena Futura, Francesco Pisano.

“Vediamo nel dettaglio cosa dice l’assessore Racobaldo;

1- “Non ho mai compiuto atti violando norme edilizie”

Nessuno ha mai detto questo infatti non abbiamo sollevato la questione quando era consigliere comunale ma solo ora che è assessore in quanto la pratica di abusivismo della casa di proprietà dello stesso eventualmente verrà esaminata dagli uffici che fanno riferimento al suo assessorato. E’ una questione politica di conflitto di interessi ma forse per l’assessore Racobaldo il conflitto di interessi è solo quello che coinvolge altri e non lui.

2- “La casa ha subito una modifica non autorizzata ma che era consuetudine comune a molti residenti delle case popolari”

Quindi lo stesso assessore conferma l’abuso affermando che era consuetudine a molti residenti della case popolari, ci chiediamo se violare le regole perché altri le violano sia una giustificazione plausibile ma, ancor più grave, afferma che tutti i residenti delle case popolari hanno commesso abusi. Per giustificarsi dice palesemente il falso offendendo molti cittadini di Polistena che risiedono nelle case popolari e che non hanno commesso alcun abuso.

3- “La modifica era modesta e mio padre non è stato neanche denunciato”

In questa affermazione l’assessore Racobaldo fa sapere che nessuno ha mai contestato l’abuso e dovrebbe spiegare come mai altri con abusi più modesti (per usare termini del vocabolario dell’assessore) sono stati denunciati e hanno subito procedimenti mentre la sua abitazione godeva dell’immunità.

4- “Ho scoperto la vicenda nel 2022”

Nonostante abitasse in quella abitazione da sempre l’assessore afferma di essere venuto a conoscenza dell’abuso solo nel 2022. E’ paradossale che una persona che ha avuto anche incarichi politici viva in una casa con un abuso evidente senza accorgersene e rimane il fatto che molto prima del 2022 si rendeva conto e contestava piccoli abusi di altre persone. Forse era convinto anche in questo caso di avere immunità particolari.

5- “Non comprendo come un errore di mio padre possa essere riversato su di me”, sottolinea Pisano.

Fa specie ascoltare questa affermazione proprio da chi sulla carta guida un gruppo che getta fango su chiunque per i propri giochi di potere. Tralasciando tante situazioni precedenti basta ricordare le offese lanciate da due anni a questa parte nei confronti dell’ex Sindaco Marco Policaro e della sua famiglia. Una vicenda che si è conclusa con l’assoluzione del suocero di Policaro ma che comunque ha visto lo stesso Racobaldo gettare fango su una persona non coinvolta nella questione. Gli errori dei padri non si riversano sui figli, forse quelli dei suoceri (non nella vicenda Policaro vista l’assoluzione piena) seguono una logica diversa? Dopo queste affermazioni parla ancora di valori quali la correttezza, la trasparenza e la moralità. Sono senza vergogna“, rimarca Pisano.

“Abbiamo sollevato un problema prettamente politico di conflitto di interessi. Chi gestirà la pratica dell’abuso della casa dell’assessore Racobaldo? Saranno gli uffici che fanno riferimento allo stesso assessore Racobaldo? Correttezza, trasparenza e moralità richiederebbero le dimissioni dello stesso. Noi andremo avanti per tutelare l’imparzialità della pubblica amministrazione convinti che i cittadini sono tutti uguali e nessuno debba godere di immunità e privilegi. Per quanto riguarda l’assessore Racobaldo…. ha perso un’altra occasione per tacere ed evitare questa brutta figura! Solo la conoscenza può smascherare la menzogna”, conclude Pisano.

