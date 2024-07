Il plauso di Confcommercio Giovani Cosenza per Klaus Algieri vicepresidente UnionCamere

StrettoWeb

Un plauso ed i migliori auguri da parte del presidente Corrado Rossi e di tutto il gruppo dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Cosenza al Presidente Klaus Algieri, “ancora una volta primo presidente della Camera di commercio calabrese eletto a far parte dell’Ufficio di presidenza nazionale”. Per i giovani di Confcommercio la rielezione nazionale di Algieri è motivo di orgoglio. “Siamo onorati di avere un rappresentante da sempre vicino ai giovani e al mondo delle nuove imprese come il presidente Algieri”, dicono da Cosenza.

“Un ruolo strategico per tutti noi – ha voluto evidenziare Rossi – che di sicuro porterà in alto il nome della Calabria e dei giovani imprenditori calabresi da tempo impegnati nella fattiva collaborazione e crescita di un’intera comunità”. Questa riconferma rappresenta, per tutti loro, “un importante riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione nel promuovere lo sviluppo economico e imprenditoriale del nostro territorio”.

La sua elezione per la seconda volta a questa prestigiosa carica è “una testimonianza della fiducia e della stima che ha saputo guadagnarsi a livello nazionale. Siamo certi che continuerà a rappresentare con competenza e passione le istanze delle Camere di Commercio italiane, contribuendo in modo significativo alla crescita e all’innovazione del sistema camerale. Auguriamo a Klaus Algieri un mandato ricco di successi e soddisfazioni, convinti che saprà affrontare con determinazione e visione le sfide future”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.