Il cosentino Klaus Algieri alla vicepresidenza nazionale di UnionCamere

Klaus Algieri è stato rieletto vicepresidente di UnionCamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di Commercio. Un grande traguardo non solo per Cosenza, vista la posizione di Algieri come presidente della Camera di Commercio bruzia, ma anche per tutta la Calabria che vede riconfermate le sue eccellenze.

Gli auguri di Coldiretti Calabria

“Ci congratuliamo per la rielezione di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza a vicepresidente di UnionCamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di Commercio. Formuliamo ad Algieri, che è anche presidente di Confcommercio Calabria e Cosenza i migliori auguri di buon lavoro in questo incarico dove ha già dimostrato visione, grande determinazione mettendo a disposizione le sue doti manageriali e la sua notevole esperienza”.

“Far parte dell’ufficio di presidenza, ci consente di continuare ad avere un interlocutore importante nell’azione di sostegno e promozione anche del nostro sistema produttivo regionale”. Questo quanto dichiarano in una nota stampa Franco Aceto presidente Coldiretti Calabria, Enrico Parisi presidente Coldiretti Cosenza e Francesco Cosentini direttore Coldiretti Calabria.

