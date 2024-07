Messina, il Presidente Sciotto dimesso dall’ospedale dopo 9 giorni di ricovero: “grazie a tutti”

StrettoWeb

“Oggi il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, è stato dimesso dall’ospedale Piemonte, dopo 9 giorni di ricovero, avendo subito un delicato intervento chirurgico durato 8 ore. La società, in tutte le sue componenti, rivolge al presidente l’augurio di una prontissima ripresa”. E’ quanto si legge in una nota social del club.

“Desidero ringraziare il dirigente medico responsabile, dott. Antonio Rosario Iannello, che mi ha operato con grande professionalità, autentica eccellenza ed orgoglio della Sanità messinese”, le parole di Sciotto. “Fondamentale si è rivelata la prevenzione della patologia diagnostica per tempo. Invito tutti a fare sempre prevenzione che è fondamentale per anticipare le cure. Un ringraziamento va anche all’anestesista dott. Giovanni Nania, medico di spessore umano, e a tutta l’equipe estremamente professionale. Mi sento di ringraziare tutto il personale medico e paramedico del reparto Urologia dell’ospedale Piemonte, per l’attenzione e l’amorevolezza che prestano ai pazienti”.

Il Presidente ringrazia tutti ma sa bene che questi sono giorni caldi per il futuro societario. La piazza, per tramite della tifoseria organizzata, ha già fatto capire il proprio pensiero attraverso lo striscione nella notte tra venerdì e sabato. Il giorno dopo il club ha precisato che lo stallo nella trattativa non dipende dalle condizioni di salute di Sciotto. Ora, dunque, la città si aspetta importanti novità, anche perché il tempo stringe.

