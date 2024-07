Il Messina esce allo scoperto sulla trattativa di cessione: “ecco come stanno le cose”

StrettoWeb

Il Messina esce allo scoperto, dopo i mugugni della piazza e lo striscione notturno della Curva Sud, decidendo di tornare a parlare della trattativa di cessione da Sciotto al fondo estero. Neanche questa volta grandi dettagli, ma quantomeno le conferme su dei contatti che continuano.

“L’ACR Messina – si legge nella nota – comunica che la trattativa con il gruppo interessato all’acquisizione del club non è sospesa e non ha subìto alcun rallentamento dovuto alle condizioni di salute del Presidente. Non esiste, altresì, alcuna discussione sulle quote da cedere o su alcun dettaglio della trattativa di vendita. Tutte le condizioni sono contenute nell’intesa sottoscritta dalle parti in data 23 giugno 2024″.

“La conclusione positiva della trattativa, avviata con il gruppo interessato all’ACR Messina, non dipende dalla proprietà. Si rimane, tuttavia, fiduciosi nell’esito positivo di una procedura che obiettivamente è complessa, tenuto conto dell’importanza del gruppo estero”.

“La stagione calcistica è stata comunque programmata con l’individuazione di due figure di alto profilo, particolarmente gradite non soltanto alla proprietà ma anche alla piazza. Il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone con il mister Giacomo Modica stanno procedendo ad allestire una rosa competitiva e, a tal fine, già dai prossimi giorni diversi calciatori saranno in città per sottoporsi alle visite mediche e sottoscrivere i contratti. Il ritiro partirà da giorno 22 luglio 2024, in linea con numerose altre società di serie C”, si chiude la nota.

