“Europa delle nazioni sovrane”, nasce un nuovo gruppo al Parlamento Europeo

StrettoWeb

La destra al Parlamento Europeo è prossima al lancio di un nuovo gruppo parlamentare chiamato “L’Europa delle nazioni sovrane”. Lo annuncia sui media cechi il leader di Svoboda a Přímá demokracie, Tomio Okamura. Il gruppo, stando alle indiscrezioni verrà annunciato domani all’Eurocamera e ospiterà la delegazione dell’AfD con 15 eurodeputati, l’ultradestra polacca di Konfederacja i cechi di Svoboda a Přímá demokracie, gli spagnoli di Sé Acabó La Fiesta, i bulgari di Revival e Sos Romania. Ancora da chiarire la partecipazione dell’eurodeputata francese Sarah Knafo, compagna di Eric Zemmour.



All’inizio di questa settimana è stato lanciato un altro nuovo gruppo di destra, Patrioti per l’Europa. Mentre la maggior parte dei partiti che facevano parte del gruppo ID è passata al PfE, Okamura si è rifiutato di fare lo stesso, aggiungendo che non voleva essere nello stesso gruppo di partiti che “hanno votato per il Green Deal e supportato la migrazione”, riferendosi al partito ANO, guidato dall’ex primo ministro ceco, Andrej Babiš. Europa delle Nazioni Sovrane sarebbe la forza politica più a destra del Parlamento europeo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.