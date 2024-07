Catanzaro, ora è ufficiale: Biasci e Scognamillo rinnovano. Ma si attende un altro annuncio

StrettoWeb

Dopo gli incontri dei giorni scorsi, e dopo aver definito ogni dettaglio, arriva l’annuncio: “L’US Catanzaro 1929 comunica di aver rinnovato i contratti del difensore Stefano Scognamillo e dell’attaccante Tommaso Biasci. Entrambi resteranno in giallorosso fino al 30 giugno 2026 con l’eventuale opzione anche per l’anno successivo”. C’è anche l’ufficialità, dunque, sulla conferma di due dei protagonisti di questi anni. Perché, anche se qualche big è andato via, il Catanzaro vuole mantenere il suo zoccolo duro, a cui sta aggiungendo alcuni tasselli, tra qualche esperto e perlopiù giovani.

A tal proposito si attende la chiusura per Riccardo Pagano, classe 2004 proveniente dalla Roma. Con la Primavera ha fatto benissimo (21 presenze e 11 gol), ma si è tolto il lusso di esordire anche in prima squadra, con ben 7 gettoni. La trattativa è in via di definizione.

Intanto la squadra continua la preparazione a Morgex, sede del ritiro cominciato qualche giorno fa. In attesa di novità sul fronte trattative – con il lavoro in simbiosi tra Polito e Caserta – il club ieri ha lanciato la campagna abbonamenti, mentre il gruppo è pronto alla prima amichevole, domani – 24 luglio – contro l’ASD Vallorco, che milita nel campionato di Promozione.

