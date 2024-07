Il Catanzaro lancia la campagna abbonamenti: info, orari, rateizzazione e non solo

StrettoWeb

“Sempre con te”. E’ questo il claim della Campagna abbonamenti stagione 2024/2025 scelto dai tifosi giallorossi attraverso un contest e presentata, questa mattina, dal direttore generale dell’US Catanzaro Paolo Morganti, assieme al responsabile di Ticketone, Daniele Ursetta. Nel corso della conferenza stampa è emerso come abbonarsi convenga per una serie di ragioni. La prima è quella di non dover affannarsi nella ricerca del biglietto; la seconda riguarda la convenienza della tessera rispetto all’acquisto individuale di ogni singolo biglietto con sensibili risparmi per i nuovi ma anche, e soprattutto, per i vecchi abbonati. Di seguito alcune indicazioni utili per procedere alla sottoscrizione degli abbonamenti i cui costi e le relative promozioni sono consultabili nella brochure scaricabile cliccando qui.

FASE 1

Si parte domani, martedì 23 luglio, con i vecchi abbonati che vogliono confermare il posto dello scorso anno e che potranno esercitare la prelazione fino a giorno 30 luglio o al botteghino dello stadio o, on line, su uscatanzaro1929.tecketone.it.

FASE 2

E’ quella dell’”upgrade” o “downgrade”, cioè riservata ai vecchi abbonati che vogliono cambiare settore e/o posto nello stesso settore. La modifica è possibile dal 31 luglio al 2 agosto anche in questo caso nella doppia modalità botteghino/on line.

FASE 3

Dal 3 al 18 agosto partirà la vendita libera con l’acquisto dell’abbonamento sempre al botteghino o su uscatanzaro1929.tecketone.it.

Le partite inserite nell’abbonamento sono 18. Resta esclusa la “Giornata giallorossa” per la quale anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto.

MEMBERSHIP CARD

Per completare l’acquisto dell’abbonamento è necessario essere in possesso della “USCZ29 card” in corso di validità. Per i possessori di tessera del tifoso in corso di validità il costo della membership card è di 2 euro ed è da sottoscrivere esclusivamente ai botteghini; per i nuovi sottoscrittori il costo è di 10 euro e, oltre al botteghino, è possibile richiederla anche on line. La membership card è personale e incedibile.

RATEIZZAZIONE

La novità di quest’anno è data dalla possibilità di acquistare a rate l’abbonamento per importi superiori a 180 euro. Chi sottoscriverà l’abbonamento al botteghino potrà dilazionare il costo in 10 rate presentando: documento di identità in corso di validità; tessera sanitaria (per codice fiscale); codice iban per addebito rata mensile; busta paga (solo se l’importo da rateizzare è superiore ai 1500 euro). Chi acquista l’abbonamento on line può farlo in 3 rate senza costi aggiuntivi. I sottoscrittori dovranno essere in possesso di un account paypal.

PERSONE CON DISABILITA’

Alle persone con attestata invalidità del 100% sono riservati 120 abbonamenti in Tribuna Est. Gli eventuali accompagnatori (ove previsti nel certificato di invalidità) potranno usufruire di una tariffa ridotta.

Alle persone con invalidità compresa tra il 67% e il 99% sono stati riservati 50 abbonamenti gratuiti sempre in Tribuna Est. Anche in questo caso, gli eventuali accompagnatori (ove previsti nel certificato di invalidità) potranno usufruire di una tariffa ridotta.

Alle persone con disabilità compresa tra il 46% e il 66% sono stati riservati 30 abbonamenti in Tribuna EST a tariffa ridotta.

La vendita degli abbonamenti per le persone con disabilità sarà attiva dal 31 luglio fino all’esaurimento dei posti disponibili.

DOCUMENTAZIONE

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario:

Documento di identità in corso di validità;

Certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (per sconto family);

Certificato di invalidità (per omaggio/riduzione persone con disabilità);

Abbonamento stagione 2023/2024 per prelazione;

Membership card

ORARI BOTTEGHINO

Il botteghino dello stadio “Ceravolo” resterà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Si consiglia, comunque, di seguire il sito ufficiale e i canali social della società per eventuali cambi di orario.

RITIRO ABBONAMENTI

Le tessere potranno essere consegnate a domicilio – con pagamento dei relativi costi di spedizione – o ritirate al botteghino non appena pronte.

INIZIATIVA “IL CATANZARO E’ DI TUTTI”

In collaborazione con la Fondazione “Città solidale”, sarà possibile effettuare delle donazioni che si tradurranno nell’emissione di abbonamenti i quali saranno distribuiti a supporter giallorossi che avranno titolo per usufruirne. La procedura è semplice: basta contattare la società all’indirizzo slo@uscatanzaro1929.com o al numero 3485497030 devolvendo la propria quota in base alle modalità che saranno indicate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.