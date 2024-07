Calciomercato Cosenza, ore calde: preso Dalle Mura, Begheldo a un passo. E Calò saluta sui social

StrettoWeb

Giorni e ore calde al Cosenza sul fronte calciomercato, mentre intanto è iniziato il raduno. Dopo la rivoluzione dell’area tecnica, con i nuovi DG, DS e allenatore, Ursino e Delvecchio si sono buttati a capofitto sulle trattative, tra entrate e uscite. Ad oggi, più le prime che le seconde. Al momento, oltre al riscatto di Tutino (il post sui social di qualche giorno fa ha cambiato le carte in tavola sul suo futuro), colpi più strategici che ad effetto. Dalla Serie C ma promettenti, giovani o vecchie conoscenze di Alvini. Dunque, Kouan, Ciervo e Rizzo Pinna. E’ di questi minuti, invece, l’ufficialità di Christian Dalle Mura. Un acquisto importante perché non in prestito secco, ma a titolo definitivo. Dopo un lungo girovagare dalla Fiorentina, club in cui è cresciuto, il giovane difensore si trasferisce in Calabria con un contratto di tre anni più opzione per la stagione successiva.

È un giocatore duttile che può giostrare sia da centrale che da braccetto, capace di impostare e con una buona visione di gioco. Dopo la trafila nel settore giovanile viola fa il suo esordio in Serie A nell’agosto 2020 in Fiorentina-Spal. Poi le esperienze in Serie B, dove con le maglie di Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal e Ternana colleziona 67 presenze. Annovera anche 44 presenze e 2 reti nelle nazionali giovanili azzurre (dall’Under 15 all’Under 21). L’esordio in B è proprio con la Reggina, giovanissimo, lanciato nel 2021 da quel Marco Baroni ora alla Lazio.

Le altre operazioni

Il calciomercato in entrata non è, però, ancora finito. E’ molto vicino, infatti, il talentuoso 21enne Gianmarco Begheldo, lo scorso anno in Serie C, alla Virtus Verona, dove ha totalizzato 26 presenze. Mentre si lavora anche al ritorno di Simone Mazzocchi, l’anno scorso spesso decisivo soprattutto in zona Cesarini. Sul fronte cessioni, invece, per ora soltanto quella di Calò al Cesena, ufficializzata ieri. Il centrocampista ha salutato e ringraziato la piazza sui social. “Grazie per tutto Cosenza. Un grazie a tutte le persone che sono state vicine a me e alla mia famiglia in questi due anni intensi, a chi è diventato più di un amico e a chi nel bene ma soprattutto nel male ha avuto fiducia in me. Grazie a tutti i compagni di battaglie , gli allenatori e staff , ai fisio, magazzinieri, a Giorgio e Marcello. Grazie a voi tifosi che siete stati al nostro fianco costantemente. Grazie”.

