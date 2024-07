Cosenza, cosa significa il post di Tutino e perché i tifosi ora sognano

StrettoWeb

Una foto di lui che esulta verso i tifosi con le mani alle orecchie, una clessidra, l’emoji della batteria e la scritta 24/25. Chi lo ha pubblicato? Gennaro Tutino. E’ bastato questo, veramente poco, per far scatenare i tifosi del Cosenza, ormai da mesi pienamente coinvolti nella “Tutino-mania”, la passione e l’affetto sfrenati verso il bomber in grado di mettere a segno l’anno scorso 21 reti, quasi tutte bellissime e utili alla salvezza.

L’attaccante, che mesi fa ha ricevuto il “Sigillo della città”, è finito al centro di tantissime voci di mercato, per le note vicende. Il giocatore era arrivato in Calabria in prestito con diritto di riscatto. Quest’ultimo, operato dal Presidente Guarascio, significa due cose: permanenza o cessione a un prezzo ovviamente maggiore rispetto a quello del riscatto. E, siccome la concorrenza non manca, la paura per i tifosi rossoblu è quella di poter perdere il proprio riferimento per la prossima stagione, proprio ora che sono stati ufficializzati due interessanti elementi offensivi, Cervo e Rizzo Pinna.

Più volte Guarascio ha garantito che il Cosenza ripartirà dal bomber campano, ma le parole del suo agente avevano fatto arrabbiare un po’ la piazza. Il calciatore, in realtà, ha parlato poco o nulla. Qualche ringraziamento nel giorno della cerimonia del “Sigillo” a lui consegnato, la volontà di proseguire e – oggi – le meritate vacanza. Il post su Instagram, però, è sembrata una volontà indiretta (ma fino a un certo punto) di uscire allo scoperto sulla vicenda, allontanando difatti le diverse pretendenti, in Italia e non solo. E non potevano mancare, ovviamente, le tantissime reazioni al post, non solo dai tifosi, ma anche da alcuni compagni, come Micai, Martino o Calò. Che vanno sempre, tutti, verso la stessa direzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.