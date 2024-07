Calabria: il saluto del consiglio regionale a Giusi Princi, eletta al Parlamento Europeo

StrettoWeb

Ultimo giorno da vicepresidente della Regione Calabria per Giusi Princi, eletta al Parlamento Europeo con Forza Italia. Un lungo applauso da parte dell’Assemblea ha salutato Princi, visibilmente commossa, in partenza per la sua esperienza a Bruxelles.

Intanto, questa sera, a Piazza Duomo, a Reggio Calabria, c’è il primo di una serie di comizi di ringraziamento che il Coordinamento regionale di Forza Italia Calabria ha inteso organizzare per restituire agli elettori l’affetto che il Partito azzurro ha incassato nel corso della tornata elettorale delle Europee.

