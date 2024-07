Acr Messina, la linea dura degli Ultras contro Sciotto: “disertiamo lo stadio”

StrettoWeb

Tiene bando da tempo la questione della cessione dell’Acr Messina a nuovi investitori. Dopo vari dialoghi, incontri e proteste gli Ultras del Messina hanno deciso di adottare la linea dura contro la società presieduta da Pietro Scotto.

“Ad oltranza, contro chi tiene in ostaggio e non ama il Messina calcio.

Inizia la linea dura”. E’ quanto affermano i gruppi della Curva Sud Messina. “A partire dalla prima gara ufficiale della stagione e fin quando la famiglia di pagliacci, paesani e chiacchieroni, resterà alla guida del nostro glorio ACR Messina, diserteremo lo stadio nelle gare casalinghe, inoltre non verrà sottoscritto alcun tipo di abbonamento da parte nostra, la presenza sarà invece assidua in trasferta ovunque la biancoscudata giocherà”, concludono gli Ultras.

