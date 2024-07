Messina, non c’è più spazio per Sciotto: tifosi in protesta, vogliono la cessione

StrettoWeb

E mentre il Messina si impegna in smentite che non sono smentite, e in comunicati di vera e propria minaccia alla stampa – esattamente come succede dall’altra parte dello Stretto – i tifosi peloritani scendono in piazza e prendono una posizione netta, in realtà semplicemente confermata rispetto a quella che già si conosce: Sciotto non è più gradito.

Oggi il tifo organizzato, composto da diverse centinaia di persone, ha manifestato in piazza contro l’immobilismo di questa proprietà, chiedendo alla stessa l’immediata cessione al gruppo americano che da settimane sta trattando l’acquisto del club.

Gli ultrà hanno inveito contro Sciotto, facendo seguito a striscioni e comunicati dei giorni scorsi, e poi hanno incontrato il Sindaco Basile, chiedendo un maggiore impegno. Nonostante Sciotto stia temporeggiando sulla trattativa, il messaggio della tifoseria è chiaro. Alla luce di questo, tra l’altro, non avrebbe più senso continuare a tali condizioni, con una intera piazza contro e con il rischio di perdere anche quel minuscolo zoccolo duro rimasto negli ultimi anni a seguire la squadra. Squadra che, tra l’altro, non arriva ancora a 11 elementi nonostante le ultime ufficialità. Una situazione ai limiti del paradossale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.