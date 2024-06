Reggio Calabria a Berlino per Svizzera-Italia: Tommaso Buffon simbolo di Euro 2024

StrettoWeb

Ci risiamo… Tommaso Buffon lo ha fatto di nuovo! Il super tifoso reggino, già virale in occasione della partita tra Croazia e Italia, è sbarcato a Berlino per sostenere gli azzurri in occasione degli ottavi di finale. Svizzera-Italia, partita da dentro o fuori, la prima del torneo, nella quale l’Italia avrà bisogno di tutto il tifo possibile e anche Reggio Calabria farà la sua parte.

In occasione di Svizzera-Italia, Tommaso Buffon è partito da Roma, nella mattinata odierna, in direzione Poznan. Poi il bus con destinazione Berlino. Chissà che possa portare fortuna come già accaduto contro la Croazia. In quella gara, il simpatico e amatissimo ultrà di Myenergy Viola e Reggina è stato inquadrato mentre sventolava la bandiera tricolore nell’intervallo, in un momento piuttosto difficile per l’Italia che non riusciva a piegare le resistenze della Croazia in una gara in bilico.

Immagine simbolo di tifo, passione resilienza che la Rai ha scelto di utilizzare anche nelle pubblicità che, ogni giorno, vengono trasmesse per presentare la diretta di Svizzera-Italia, con protagonista un pezzettino della Reggio Calabria sportiva.

