“Un Ringraziamento sentito a tutte le persone che lavorano duramente ogni giorno per la Reggina, a tutti gli sportivi che mi hanno accolto e rispettato come uomo e come professionista, alla città di Reggio Calabria , ad un mio caro amico, Grazie di vero cuore”.

Così Maurizio Pellegrino saluta la città reggina dopo un anno da Direttore Sportivo alla Fenice Amaranto. Questo pomeriggio l’ex Catania ha rassegnato le dimissioni da dirigente.

