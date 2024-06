Il ruggito di Ragusa! Orlandina annichilita, +17 in Gara-2: domenica la gara decisiva per la promozione

StrettoWeb

Può una vittoria con 17 punti di scarto risultare dolceamara? È la situazione che sta vivendo in questi minuti la Virtus Kleb Ragusa appena uscita vittoriosa dalle mura amiche del Palapadua con un netto 78-61 sull’Orlandina. Una vittoria netta che, se gli ultimi 2 minuti di Gara-1 non fossero stati completamente gettati alle ortiche, oggi sarebbe valsa la promozione diretta in Serie B. E invece, la finale Playoff di Serie B Interregionale si deciderà in Gara-3.

Grandi rimpianti per i ragazzi di coach Recupido che in Gara-1 avevano dominato la gara salvo poi sciogliersi nel finale con due sciocchezze di Marcus Brown apparso oggi sottotono (appena 5 punti). Non ci sono più aggettivi invece per l’ex Viola Franco Gaetano che mette insieme 29 punti e 14 rimbalzi sottolineando, ancora una volta, quanto con la categoria centri letteralmente zero.

Gara dominata dall’inizio alla fine da Ragusa che chiude 41-31 il primo tempo e aumenta il gap nella ripresa con altri 7 punti. Impotente l’Orlandina che porta in doppia cifra Jasaitis (15) e Palermo (11) ma deve sperare nel fattore campo dell’Infodrive Arena in Gara-3. Domenica alle 18:00 si deciderà il destino di Orlandina e Ragusa: solo una verrà promossa.

