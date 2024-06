Finale Playoff Serie B, Orlandina immortale: rimonta e batte Ragusa all’overtime in Gara-1

StrettoWeb

La finale dei Playoff di Serie B Girone Sud inizia con una Gara-1 davvero emozionante. In campo, presso l’Infodrive Arena di Capo d’Orlando, l’Orlandina di coach Bolignano e Ragusa di coach Recupido, le due migliori squadre del Girone H, le uniche due a chiudere davanti alla Myenergy Viola in regular season.

Partita non bellissima, complice il peso della posta in palio. Nel primo quarto Ragusa fa la voce grossa con 23 punti contro gli appena 7 punti realizzati dai padroni di casa che partono col freno a mano tirato. Nel secondo periodo di gioco Capo d’Orlando si sveglia ma chiude sotto 26-34. Il gap è importante e difficile da ricucire. Capo d’Orlando insegue per tutta la gara e a poco meno di 2 minuti di gioco si trova sotto 49-57 a corto di idee e con le speranze ridotte al lumicino.

Chi è appassionato di questo splendido sport sa però che “non è finita fin quando non è finita“. Due minuti sono lunghissimi e può succedere di tutto, anche che un giocatore del calibro di Marcus Brown (15 punti stasera) perda palla e commetta un fallo antisportivo che, dopo una precedente tripla di Palermo, permette a Capo d’Orlando di segnare due liberi con Caridà e una tripla con Jasaitis nel possesso successivo.

I Paladini accorciano 57-59 e con Marini, a 17 secondi dalla fine, si guadagnano l’overtime 59-59. L’Infodrive Arena è una bolgia, Ragusa accusa il colpo e nell’extra time segna appena un punto: i canestri di Palermo (13 punti), Jasaitis (13 punti) e Caridà permettono a Capo d’Orlando di vincere Gara-1 67-60.

Per i ragazzi di coach Bolignano sono 5 vittorie su 5 gare casalinghe ai Playoff, 13 gare consecutive senza sconfitte. Fra 3 giorni si torna in campo, a Ragusa, per Gara-2 che potrebbe già essere decisiva per la promozione.

