No, non ci sarà alcun volo tra Reggio, Lamezia e l’Arabia Saudita: la fake news dilaga sul web

L’ennesima fake news dilaga sul web: rimbalza in queste ore la notizia di un nuovo accordo tra ITA e Saudia, le compagnie di bandiera dell’Italia e dell’Arabia Saudita. L’accordo non prevede però alcun nuovo volo, non c’è alcuna nuova rotta: si tratta di un’intesa di codeshare che riguarda una partnership tra i programmi fedeltà delle due compagnie. Purtroppo, però, evidentemente pochi giornalisti calabresi sanno che cosa significa “codeshare” e “programmi fedeltà“, e così un accordo che non prevede alcun nuovo volo in assoluto a livello nazionale e internazionale, diventa un titolone-bufala sulle “nuove rotte per Reggio e Lamezia dall’Arabia Saudita“. Sì, e poi anche gli unicorni!!

Il volo diretto Roma–Riyadh (cinque ore di durata, cinque rotte settimanali) è partito il 2 giugno ed era stato annunciato mesi fa, insieme alle uniche due nuove rotte nazionali con Kuwait City e Jeddah, sempre da Roma, che scatteranno da luglio e da agosto. Nessuna novità, quindi, per le rotte e per i voli con l’Arabia Saudita, rispetto a quanto non fosse già noto da tempo e che comunque riguardano soltanto Roma.

L’unica novità annunciata ieri da ITA e Saudia è l’accordo con Volare, che permette ai rispettivi iscritti ai programmi fedeltà di accumulare punti indifferentemente dal vettore utilizzato. In sostanza, chi vola su ITA può accumulare punti nello stesso programma fedeltà e viceversa per chi utilizza Saudia.

L’accordo con Saudia apre quindi al guadagno di punti volare qualificanti e non per i voli effettuati sulla compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita. Come per tutte le altre partnership l’accumulo in questo caso è in base al volato e non alla spesa sostenuta, secondo la seguente tabella

Classe di servizio Classe di prenotazione Punti First F 250% delle miglia volate A, P 200% delle miglia volate Business J 175% delle miglia volate C, D 150% delle miglia volate I 125% delle miglia volate Economy Y, B, M, E 100% delle miglia volate K, H, L, Q 60% delle miglia volate T, V, N 50% delle miglia volate U 30% delle miglia volate E’ anche possibile richiedere il retrocredito per voli effettuati a partire dall’8 marzo 2024 attraverso l’apposita sezione dovranno essere trascorsi almeno 14 giorni dalla data del volo.

I punti potranno essere richiesti entro 12 mesi dalla data del volo. Da dove nasce la fake news su (alcuni) giornali calabresi Il grande equivoco con i super esperti giornalisti calabresi nasce dalla descrizione del comunicato in cui ITA spiega i vantaggi del codeshare ITA/Saudia: “In particolare – si legge – i clienti che volano con Saudia verso l’Italia possono raggiungere 12 destinazioni domestiche (Venezia, Bologna, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Torino, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Genova e Brindisi), 15 internazionali (Amsterdam, Atene, Francoforte, Il Cairo, Ginevra, Bruxelles, Madrid, Sofia, Tirana, Nizza, Monaco, Barcellona, Malta e London City) e 9 intercontinentali (tra cui Miami, San Francisco, Boston, New York, Los Angeles, Chicago, Rio de Janeiro e San Paolo) tramite i voli ITA Airways dall’Aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino“. Nulla di più chiaro: chi arriva in Italia con Saudia e poi da Roma Fiumicino vola verso 12 destinazioni nazionali (tra cui Reggio Calabria e Lamezia) tramite i voli ITA già esistenti e programmati da sempre, può accumulare i punti di quel volo sulla sua carta volare Saudia e usufruire dei benefici dell’accordo. “I clienti di ITA Airways, invece, possono accedere a 11 destinazioni in Arabia Saudita (Medina, Dammam, Neom Bay, AlUla, Abha, Jizan, Tabuk, Yanbu, Ha’il, Turaif e Ta’if) e a 7 internazionali (Doha, Dubai, Karachi, Islamabad, Lahore, Dacca e Manama) offerte dalla rete di Saudia tramite gli aeroporti di Jeddah e Riyadh“. Tutti i benefici dell’accordo per i passeggeri I passeggeri di ITA Airways e Saudia potranno beneficiare di numerosi privilegi, tra cui la prenotazione di un unico biglietto per itinerari con voli in connessione, il check-in dei bagagli fino alla destinazione finale nonché l’accumulo e il riscatto di punti per effettuare upgrade e altri vantaggi frequent flyer, oltre ai benefici esistenti disponibili per i membri SkyTeam Elite ed Elite Plus. I servizi esclusivi includono check-in e imbarco prioritari, banchi preferenziali per il drop-off dei bagagli e franchigie bagaglio aggiuntive. I clienti potranno anche beneficiare di una procedura più accessibile per ottenere il transit visa, che potrà essere rilasciato attraverso i canali digitali in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri dell’Arabia Saudita e fermarsi per un massimo di 96 ore per accedere ai numerosi eventi del Regno. Amr Bakor, Head of Program Design and Airline Loyalty di Saudia, ha dichiarato: “Questa partnership è volta a migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, offrendo una maggiore connettività e una più ampia gamma di destinazioni. I soci di AlFursan godranno anche di vantaggi reciproci, che consentiranno loro di accumulare e riscattare miglia su collegamenti diretti o one-stop di entrambe le compagnie aeree”. Ha poi aggiunto: “Siamo entusiasti di questa partnership e sicuri che porterà un valore significativo ai nostri clienti, non vediamo l’ora di servirli meglio insieme a ITA Airways”. Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare l’accordo di codeshare con Saudia. Questa partnership rafforza la strategia commerciale di crescita di ITA Airways e aumenta la connettività per i nostri passeggeri. Con questo accordo, ITA Airways può contare su 37 accordi di codeshare, raggiunti in meno di tre anni dall’inizio delle nostre attività. Questa collaborazione, inoltre, sottolinea l’importanza dell’Arabia Saudita come mercato strategico per ITA Airways, in particolare per i viaggi d’affari, come evidenziato dal recente lancio del nostro volo diretto Roma-Riyadh e dalla prossima apertura del collegamento Roma-Jeddah, in partenza ad agosto.” AEROPORTO REGGIO CALABRIA Aeroporto di Reggio Calabria, record clamoroso ad Aprile: +49%, è il migliore in Italia! I DATI

