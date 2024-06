Aeroporto di Reggio Calabria, record clamoroso ad Aprile: +49%, è il migliore in Italia! I DATI

StrettoWeb

Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato ieri i dati ufficiali del traffico di tutti gli scali riferiti al mese di aprile 2024 con il parziale progressivo dei passeggeri annui. Abbiamo quindi il totale del primo quadrimestre dell’anno, e i dati sono davvero clamorosi per quanto riguarda l’incredibile crescita di Reggio Calabria, che già nel primo trimestre era andato molto bene.

I dati di aprile sono i primi che beneficiano, seppur molto parzialmente, dell’arrivo di Ryanair che ha iniziato a utilizzare l’Aeroporto dello Stretto proprio dal 25 aprile. Per vedere l’effetto di Ryanair sui numeri dello scalo reggino, quindi, bisognerà attendere i dati di maggio (che verranno forniti tra un mese, a inizio luglio), e la crescita sarà inevitabilmente esponenziale. Intanto, però, l’Aeroporto di Reggio Calabria è quello che cresce di più in assoluto a livello nazionale (nessun altro scalo ha fatto meglio del +49% reggino nel mese di aprile in tutt’Italia), e migliora anche la sua performance annuale parziale portandosi ad un +34% che aumenterà ulteriormente nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda gli altri Aeroporti, continua il considerevole calo di Lamezia che comunque ha sempre volumi molto alti ma sta perdendo una porzione di traffico probabilmente proprio a beneficio di Reggio (anche solo per la maggior pubblicità dello scalo), mentre Catania e Palermo volano su ritmi straordinari, che hanno un valore eccezionale seppur con una percentuale più bassa, in forza dei valori assoluti di base che erano altissimi anche in precedenza.

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi ad Aprile 2024

Catania 1.071.530 ( +11,7% )

( ) Palermo 792.171 ( +11,5% )

( ) Lamezia Terme 201.073 ( -13,4% )

( ) Trapani 110.716 ( -7,9% )

( ) Reggio Calabria 33.053 ( +48,8% )

( ) Crotone 25.092 ( +9,1% )

( ) Comiso 21.220 ( -41,8% )

( ) Lampedusa 12.957 ( +7,0% )

Passeggeri degli Aeroporti siciliani e calabresi da Gennaio ad Aprile, nel primo quadrimestre 2024

Catania 3.316.145 ( +12,2% )

( ) Palermo 2.236.092 ( +10,8% )

( ) Lamezia Terme 672.489 ( -11,1% )

( ) Trapani 209.349 ( -19,0% )

( ) Reggio Calabria 107.439 ( +33,7% )

( ) Crotone 59.411 ( +0,2% )

( ) Comiso 47.913 ( -46,0% )

( ) Lampedusa 37.968 ( +10,0% )

Tanto per rendere l’idea dei dati storici dei passeggeri all’Aeroporto di Reggio Calabria:

