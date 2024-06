All’Infiorata di Taurianova un bozzetto dedicato a Gioacchino da Fiore | FOTO

StrettoWeb

All’infiorata di Taurianova, paese Capitale del Libro 2024, non manca di certo la Calabria: a testimoniarlo è Rosaria Succurro, Presidente di Anci Calabria, ma anche – e soprattutto – sindaco di San Giovanni in Fiore. Succurro ha partecipato al taglio del nastro, simbolo della forte collaborazione che la unisce al vicepresidente Giusi Princi. Ma la sua presenza è anche la dimostrazione dei valori che caratterizzano tutta tutta la regione e che sono stati celebrati in questi giorni proprio nel comune silano, con il recupero della propria identità al Festival del Turismo delle Radici.

A raccontare la tradizione come innovazione è il presidente Anci che ha affermato: “ogni giorno siamo impegnati a costruire ponti culturali che uniscano l’intera Calabria e valorizzino le sue bellezze ineguagliabili. A Taurianova ho seguito la sesta edizione dell’Infiorata, un evento spettacolare organizzato dalla Pro Loco cittadina guidata dall’amico Nello Stranges“.

“Ho partecipato insieme alla parlamentare europea Giusi Princi, al deputato Francesco Cannizzaro, al sindaco Roy Biasi e alla sua amministrazione. Ho provato tanta emozione per l’accoglienza e l’amicizia che mi hanno riservato a Taurianova“.

“Tra l’altro, quest’anno un bozzetto è stato dedicato all’Abbazia di Gioacchino da Fiore, a riprova che l’attualità del suo messaggio di pace e giustizia arriva ovunque e viaggia attraverso l’arte, cioè l’espressione più pura della sensibilità umana”.

