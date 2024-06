La bellezza degli abiti popolari sfila al Festival del Costume Tradizionale Calabrese | FOTO

StrettoWeb

Riscoprire e riappropriarsi dell’identità storica e culturale: è, questo, l’obiettivo del Festival Turismo delle Radici che, fino al 24 giugno, animerà il borgo di San Giovanni in Fiore incastonato nel magnifico panorama silano. Il concetto è semplice: partire dalle tradizioni per investire nella crescita dei territori. La settimana “delle Radici” consta di diversi momenti che interessano una platea variegata, dai più piccoli fino agli adulti.

Di rilievo, in questo fitto programma di eventi, è il Festival del Costume Tradizionale Calabrese: arrivato alla sua seconda edizione, l’iniziativa vede sfilare i diversi costumi folkloristici dei paesi arrivati da tutta la Calabria, fino ad arrivare ad eleggere quello più bello. Un grande successo di pubblico e di partecipazione, quello visto ieri su Corso Roma dove la tradizione e l’autenticità hanno fatto da padrona.

Entusiasmante la “pacchiana” scelta da San Giovanni in Fiore, la ragazza che ha vestito i colori popolari: ha origini sangiovannesi, ma vive nel West Virginia ed è venuta in Calabria proprio per riscoprire le sue radici. Ascoltate le parole del sindaco Succurro e gustatevi la carrellata di immagini che hanno caratterizzato la calda serata di ieri… scoprirete anche il costume vincitore!

Intervista al Sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro

Il Festival del Costume Tradizionale Calabrese a San Giovanni in Fiore

