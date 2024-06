G7, il Governo Meloni e l’attenzione verso il Sud Italia: “vi spiego perché abbiamo scelto la Puglia”

StrettoWeb

La scelta di ospitare il G7 in Puglia, da parte del Governo Meloni, non è casuale. Regione in espansione, e tra le più belle del Meridione e dell’Italia intera, è sede dell’importante evento per l’attenzione che l’esecutivo a guida FdI ha verso il Sud Italia. A sottolinearlo, sui social, lo stesso Premier. “L’Italia ha scelto di ospitare il summit dei leader in Puglia, non è stata una scelta casuale: lo abbiamo fatto perché la Puglia è una regione del Sud Italia e il messaggio che vogliamo dare è di un G7 che sotto presidenza italiana vuole rafforzare il suo dialogo con le Nazioni del Sud Globale”, si legge.

“Lo abbiamo fatto perché questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente, è una terra di dialogo al centro del Mediterraneo, di quel mare di mezzo che collega i due grandi spazi marittimi del globo, l’Atlantico e l’Indopacifico. Quel mare è rappresentato anche nel simbolo che l’Italia ha scelto per questa presidenza italiana, insieme a un altro simbolo della nostra identità, l’ulivo secolare con le sue radici solide, le sue fronde proiettate nel futuro. Tra le fronde sette olive, il simbolo delle nostre Nazioni che cooperano insieme sulle grandi sfide globali”.

